Rize’de ahşap yapı çöktü: 2 Ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Erenler köyü Karaoğlu mevkiinde arı peteği yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının taşıyıcı ipi bir anda koptu. İpin kopmasıyla yapı çökerken, altında kalan 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Çökme sonucu Emin Kar ve Yunus Şahin. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Şahin çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavilerinin sürdüğü ve öğrenildi.