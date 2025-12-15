Rize’de akılalmaz olay | Şüpheli şahıs bakkalı ateşe verdi: ’Veresiye alamazsın’ husumeti!





"DÜKKANDAN DUMAN ÇIKIYOR"

Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan bakkal sahibi Aydın Kızılay, kendisini "Dükkandan duman çıkıyor" diye aradıklarında çok şaşırdığını ve inanamadığını söyledi. Aydın Kızılay "30 yıllık burada bakkalım vardı. Pisipisine yaktı beni. Saat 14.00'da resmi kurumdan bir arkadaş ev ziyareti için yardım istedi, ben de tamam dedim. Kapattım dükkanın kapısını çıktık. Sonra telefonum çaldı 'Dükkandan duman çıkıyor' dediler. 'Isıtıcım yok, dolaplarım çalışmıyor dükkandan neden duman çıksın' diye düşündüm. Ondan sonra başka bir arkadaş aradı 'Dükkanın alev aldı, bir gel' dedi. 1 yıl önce yakan kişi benden veresiye mal alıyordu. Hesabı çoğalmıştı. Annesi bu hesabı yavaş yavaş ödüyordu. 30 yıllık sevilen bir esnafım. Hesabı çoğaldığı için annesi 'Ekmekten başka bir şey verme ona' dedi bana. 'Tamam' dedim bende. Sonra akşam üzeri geldi 2 ekmek aldı. Çantayı ıvır zıvır doldurdu. 'Paran varsa alırsın yoksa alamazsın' dedim. Çantayı bıraktı çekti gitti ve ondan sonra bana kin besledi. Bir daha gelmedi ama sonrasında başkasına veriyordu parasını, gönderip aldırtıyordu bir şeyler" dedi.