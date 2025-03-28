Rize’de "çapraz" ekiplerle sigara denetimi

Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Bakanlık ekipleri, çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Farklı illerden gelen tütün denetçisi çapraz denetim personeli, Rize'deki kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığına dair kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, çapraz denetimin amacının tanıdık yüzlerin bilinirliğini azaltmak ve etkili bir denetim yapmak, pasif içiciliğin önüne geçmek olduğunu söyledi. Demiral, Trabzon ilinden gelen çapraz denetçi ekiplerimiz 3 gündür ilimizde bulunduğunu söyleyerek, 87 işletmemiz tütün kullanımına ilişkin değerlendirildiğini ve 6 işletmeye idari işlem yapıldığını söyledi. İl merkezinde yeni açılan işletmelerimizin sigara kullanımına uygun hale getiren işletmelerimizi ziyaret ettiklerini belirten Demiral, dönüşüm işlemlerini tamamlayan işletmeleri görmek bizleri mutlu etti. Ziyaretlerimizde yüz güldürücü sonuçlar aldık ve işletme sahiplerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Demiral, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "İşletmelerinin sigara kullanımına uygun hale getirmezsek içerideki duman maruzatı nedeniyle hem sigara kullananların hem de sigara kullanmaksızın dumana maruz kalanlarının sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini yıllara sari şekilde görüyoruz. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar oluşturmak amacıyla ulaşılması gereken hedefler kapsamında denetimlerimiz devam edecek. Denetim ekiplerimize ve yasaya uygun şekilde davrandıkları için de işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu. İşletmedeki yasal uyarı levhası ve kapalı alanda tütün mamulü kullanımının kontrol edildiği denetimlerde, yasaya uymayanlara ceza verildi.