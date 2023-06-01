Rize’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay Kırklartepe Köyü'ne meydana geldi. İddiaya göre 2 aile arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Şensoy K. tabancasıyla ateş ettiği Fatma Y'yi yaraladı.
Fatma Y'nin eşi İ.Y. ise Şensoy K'yi tabancasıyla vurarak öldürdü. Fatma Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerden S.Y, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanırken, zanlı S.Y'yi yakalamak için çalışmaları sürdüğü belirtildi.