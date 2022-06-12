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Giriş Tarihi: 12.6.2022 21:29

Rize’de ilkel teleferiğin haltı koptu, teyze öldü, yeğeni yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de ilkel teleferiğin haltı koptu, teyze öldü, yeğeni yaralı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu yüksekten düşen 75 yaşındaki Nuray Özdemir hayatını kaybetti, yeğeni Sevda Bilaloğlu (52) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde meydana geldi. Bahçede çay hasadı yapan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalışırken, Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yüksekten düştü. Komşuların ihbarı ile olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi , UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar , sedyeyle yamaç araziden halatlar yardımıyla indirilerek ambulanslarla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nuray Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı Sevda Bilaloğlu'nun tedavisi sürüyor. Jandarma ekiplerinin i olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Rize’de ilkel teleferiğin haltı koptu, teyze öldü, yeğeni yaralı
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