Rize’de ilkel teleferiğin haltı koptu, teyze öldü, yeğeni yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde meydana geldi. Bahçede çay hasadı yapan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalışırken, Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yüksekten düştü. Komşuların ihbarı ile olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi , UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar , sedyeyle yamaç araziden halatlar yardımıyla indirilerek ambulanslarla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nuray Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı Sevda Bilaloğlu'nun tedavisi sürüyor. Jandarma ekiplerinin i olayla ilgili soruşturması sürüyor.