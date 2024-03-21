Rize’de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 yaralı, 7 gözaltı

Olay, dün 15:45 sıralarında bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki 2 komşu grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçak çekerek birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflardan 3 kişi yaralandı. O sırada devriye gezen Polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olayı kontrol altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler tarafından olayda yaralanan H.Ç. ve B.Ö.K. ve T.Ç. isimli kişiler ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA; 7 GÖZALTI

Rize Valiliği, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 7 şüphelinin gözaltına alındığı, komşu olan taraflar arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde T.Ç., B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K., K.Ö.K., S.K. ve D.Ö.K. isimli şahıslar arasında gerçekleşen ve ateşli silah kullanılan olayda, H.Ç. ve B.Ö.K. ile T.Ç. yaralanmıştır. Yaralı şahısların tedavileri devam etmekte olup olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmaya göre, olaya taraf şahısların komşu oldukları ve aralarında husumet bulunduğu anlaşılmıştır. İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra arbedeye dönüşmüş ardından da ateşli silah kullanılması ile devam etmiştir. Bu sırada devriye görevini ifa etmekte olan ekibimizce taraflara ikazda bulunulmuş, silah kullanmaya devam edilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak olay kontrol altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi