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Giriş Tarihi: 26.08.2026 16:16

Rize’de korku dolu anlar! Yol verme tartışması kanlı bitti: Bisikletliyi tekmelerle darp etti!

Rize'de meydana gelen yol verme tartışması kanlı bitti. Otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişi, bisiklet sürücüsünü tekmelerle darp etti. Korkunç olay bisikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Rize’de korku dolu anlar! Yol verme tartışması kanlı bitti: Bisikletliyi tekmelerle darp etti!
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gündoğrdu Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bir bisikletli ile sağa dönmek isteyen 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişi, A.A., tekme attığı bisikletliye saldırdı.

BİSİKLET KAMERASI DEHŞETİ KAYDETTİ

Taraflar arasında arbede yaşanırken, darbedilen bisikletliyi araya giren çevredekiler kurtardı. Yaşananlar bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisiklet sürücüsünün, karşı yönden gelen otomobil sürücüsüne 'dayı ne yapıyorsun burası tek yön' dediği, ardından sağa yanaşan araçtan inen 2 kişinin, bisikletliye tekme ve yumruk atarak saldırması, çevredekilerin de araya girdiği anlar yer aldı.

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TRAFİK MAGANDALARINA KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Olayla ilgili Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, otomobil sürücüsü D.A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, aracı 60 günlüğüne trafikten menedildi. D.A ve yanındaki A.A.'ya ayrıca 180'er bin lira ceza uygulandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#RİZE

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Rize’de korku dolu anlar! Yol verme tartışması kanlı bitti: Bisikletliyi tekmelerle darp etti!
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