Rize’de korku dolu anlar! Yol verme tartışması kanlı bitti: Bisikletliyi tekmelerle darp etti!

TRAFİK MAGANDALARINA KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Olayla ilgili Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, otomobil sürücüsü D.A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, aracı 60 günlüğüne trafikten menedildi. D.A ve yanındaki A.A.'ya ayrıca 180'er bin lira ceza uygulandı.

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