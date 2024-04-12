Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesi Bulutlu Köyünde saat 05.25 sıralarında Bulutlu köyünde aracı ile seyir halinde olan Yasin Keleşoğlu (33), direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Keleşoğlu ve yanında bulunan Ozan B. (37) bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri Yasin Keleşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Ozan B.'yi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Ozan B.'nin ise hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi.