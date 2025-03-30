Rize’de yarım asırdır bayramlaşma geleneği sürüyor

Ardeşen ilçesine bağlı Konaktepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bayram namazıyla başlayan özel etkinlik, mahalle genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.Yaklaşık 100 hanede vatandaşlar mahalle sakinlerinin evlerini tek tek ziyaret ederek bayramlaşıyor. Bayramlaşma sırasında ise hanelerde gece hazırlanan ikramlar dağıtılırken,vatandaşlar aldıkları şeker, çikolata, helva ve tatlıları ellerindeki poşetlere koyarak diğer evlere gidiyorlar.

Kapılarında herkes için hazırlanan haşlanmış yumurtalar da tokuşturulup,kırılmayan yumurtanın sahibi alkışlanıyor. Mahalle sakinlerinden Havva Akmermer, her bayram öncesinde büyük bir heyecanla geleneksel tatlı ve yemekleri hazırladıklarını belirterek, "Bu geleneği yaşatmak bizim için çok önemli. Hazırladığımız İkramlar mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı ve sevgiyi pekiştiriyor" dedi.

Hamit Akmermer ise,dedene Gelen bir geleneği sürdürüyoruz. Mahallemizde küskünlük olmaz.Her bayramda da birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.