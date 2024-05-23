Rize’de yol verme kavgası: 1 ölü!

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Trafikte yol verme yüzünden 53 ACL 216 plakalı aracın sürücüsü H.G. ile 53 EK 746 plakalı aracın sürücüsü Ömer Sofu arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başlamıştı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetmişti. O anlar bir servis aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.