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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:33

Rızık Duası Okunuşu: Peygamber Efendimizin Okuduğu En Tesirli Bol Rızık Açma Duası

Rızık Duası Okunuşu: Peygamber Efendimizin Okuduğu En Tesirli Bol Rızık Açma Duası

Rızık duası hayırlı bir kazanç elde etmek isteyen kişiler tarafından araştırılan dualardan birisidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayet-i kerimede insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur sözleri yer almıştır. Bu doğrultuda rızık duası okuyarak kapalı olan rızkı açmak isteyenler okunması tavsiye edilen dualara aşağıdan ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) Hz. Ali’ye öğrettiği okunmasını tavsiye ettiği rızık duası Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı bu başlık altında yer alıyor. İşte, en tesirli bol rızık açma duası okunuşu ve anlamı

Alın teriyle çalışan ve hayırlı helal bir kazanç elde etmek isteyenler Allah'tan (C.C) rızık duası ederek yardım dilemektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okunmasını tavsiye ettiği en tesirli bol rızık açma duası da bu noktada merak konusu olur. Peygamberimizin Hz. Ali'ye öğrettiği rızık duası okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Bol müşteri ve helal kazanç elde etmek için okunması tavsiye edilen rızık duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali aşağıda yer alıyor.

Rızık Duası Okunuşu

Mükâtep bir köle[1] Hz. Ali'ye -radıyallâhu anh- gelerek:

"–Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!" demişti. O da:

"–Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in bana öğrettiği duâyı ben de sana öğreteyim mi? Buna devâm ettiğin takdirde, üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa bile Allah Teâlâ onu ödemene yardım eder" dedi ve şu duâyı okudu:

"Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk."

Rızık Duası Türkçe Anlamı

"Allah'ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen'den başkasına muhtaç etme!" (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Rızık Açma Duası Okunuşu

"Allahumme kanni'ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif 'aleyye kulli ğaibetin-li bihayr."

Rızık Açma Duası Anlamı

"Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

Rızık Açmak İçin Zikirler

Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayet-i kerimede "…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…" sözleri yer almıştır. Bu nedenle rızık açmak için bolca şükretmek gerekmektedir.

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

"Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh'ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir." (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

Rızık Açmak İçin Neler Yapılır?

  • Şükretmek
  • İstiğfarı çoğaltmak
  • Vakıa Suresini Okumak
  • Akrabaya iyilik etmek
  • Allah'a yönelmek
  • Tevekkül ve teslimiyette bulunmak

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Rızık Duası Okunuşu: Peygamber Efendimizin Okuduğu En Tesirli Bol Rızık Açma Duası
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