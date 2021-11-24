Rızık Duası Okunuşu: Peygamber Efendimizin Okuduğu En Tesirli Bol Rızık Açma Duası

Alın teriyle çalışan ve hayırlı helal bir kazanç elde etmek isteyenler Allah'tan (C.C) rızık duası ederek yardım dilemektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okunmasını tavsiye ettiği en tesirli bol rızık açma duası da bu noktada merak konusu olur. Peygamberimizin Hz. Ali'ye öğrettiği rızık duası okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Bol müşteri ve helal kazanç elde etmek için okunması tavsiye edilen rızık duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali aşağıda yer alıyor.

Rızık Duası Okunuşu

Mükâtep bir köle[1] Hz. Ali'ye -radıyallâhu anh- gelerek:

"–Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!" demişti. O da:

"–Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in bana öğrettiği duâyı ben de sana öğreteyim mi? Buna devâm ettiğin takdirde, üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa bile Allah Teâlâ onu ödemene yardım eder" dedi ve şu duâyı okudu:

"Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk."

Rızık Duası Türkçe Anlamı

"Allah'ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen'den başkasına muhtaç etme!" (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Rızık Açma Duası Okunuşu

"Allahumme kanni'ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif 'aleyye kulli ğaibetin-li bihayr."

Rızık Açma Duası Anlamı

"Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

Rızık Açmak İçin Zikirler

Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayet-i kerimede "…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…" sözleri yer almıştır. Bu nedenle rızık açmak için bolca şükretmek gerekmektedir.

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

"Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh'ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir." (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

Rızık Açmak İçin Neler Yapılır?