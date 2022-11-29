Roblox Sistem Gereksinimleri - Roblox Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Roblox oyunu, Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformudur. Bu sistemde kullanıcılar oyun programlar veya diğer kullanıcıların oluşturduğu oyunları oynar. Çok kez oynanan Roblox oyununda sistem gereksinimleri de kullanıcıların araştırdığı önemli bir konudur. Çok eski bir oyun olmasına rağmen halen milyonlarca oyuncusu olan Roblox oyunu kaç Gb ram istiyor ve bu oyunun minimum PC gereksinimleri neler soruları kullanıcıların merak ettiği alanlardan birisidir. Özellikle Roblox oyununun PC kaldırıp kaldırmayacağı da belirsizdir. Roblox oyunu kaç fps sorusu da önemli sorulardan birisidir. Bu yazımızda sizler için ücretsiz oynanabilen oyunlardan olan roblox sistem gereksinimleri hakkında önemli bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Roblox Sistem Gereksinimleri

Milyonlarca aktif oyuncusu olan Roblox oyununda kullanıcıların en çok merak ettiği konu, sistem gereksinimleridir. Bu oyunun önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

EKRAN KARTI: ATI 7950, NVIDIA GTX 660 ya da DirectX 11 Destekli Ekran Kartı

İŞLETİM SİSTEMİ: (OS): Windows 10 (32-64 bit)

BELLEK: 4 GB RAM

DEPOLAMA: 3 GB Sabit Depolama Alanı

SES KARTI: Evet

Roblox oyununun minimum PC gereksinimleri neler olduğu sorusu ise aşağıdaki gibidir;

İşlemci: Intel 2.4 GHz Dual Core (Çift Çekirdek)

İşletim Sistemi: (OS): Windows 95, Vista, XP, 7, 8, 10 (32-64 bit)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce FX 5500 ya da ATI Radeon 9500 veya Intel GMA 3100

Bellek: 1 GB Ram

Depolama: 1 GB Sabit Disk Alanı

Ses Kartı: Evet

Roblox PC Kaldırır Mı

Roblox PC kaldırır mı sorusu da kullanıcılar tarafından internette araştırılmıştır. Bu oyun minimum 1 Gb ramlı bilgisayarlarda rahatlıkla kurulur. Bilgisayarın ram bilgilerinden ötürü bu oyunları hemen her PC kaldırır.

Roblox Kaç GB Ram İstiyor

Roblox oyunu oynayacak kişiler internette, bu oyun kaç gb ram istiyor sorusuna cevap aramıştır. Bu oyun minimum 1 Gb ram ile desteklenir. Önerilen sistem gereksiniminde ise en yüksek bellek 4 Gb ram şeklinde belirtilir.

Roblox Kaç Fps

Her yaştan bireyin oynadığı Roblox oyununda bazı bilinmesi gereken teknik bilgiler vardır. Roblox oyununun kaç fps olduğu sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilip, araştırılmıştır. Bu durum kimi bilgisayarlarda 30 fps alabilirken, kimilerinde 100 fps alınır. Bu da bilgisayarın ram gibi bileşenine göre değişiklik gösterir.