Rodos Adası, alev alev yanıyor adadan kaçış

Son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgasının ardından birçok Akdeniz ülkesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınları kontrol altına alınırken Rodos Adası'ndaki yangın ise söndürülemiyor. Adadaki yangın, rüzârın da etkisiyle lüks otellerin bulunduğu sahil bölgelerine sıçradı. Kontrolsüz bir şekilde yayılan yangın nedeniyle adada bulunanların tahliye edilmesi istendi. Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği adada, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki'deki vatandaşların tahliye işlemleri başladı. Önceki gece 16 bin kişi karadan, 3 bin kişi de denizden tahliye edildi.Yunan basınına göre paniğe kapılan çok sayıda turist, Rodos Havalimanı'na giderek adadan ayrılmaya çalışıyor. İklim Bakanlığı, bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu olduğunu kaydetti. Bu arada solunum problemleri yaşayan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tahliye edilenlerin barınması için adaya üç feribot demirledi. Yunan ordusu da evlerini ve otellerini terk edenler için Ada'ya çadır kurdu. Bazı bölgelerde telefon bağlantısı kesildiği için çalışmalar güçlükle yapıldı. Rodos'ta söndürme çalışmalarına 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev alıyor. Yangının, ülkedeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğu ve takviye ekiplerin geleceği belirtildi. Yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürüldü. Öte yandan yetkililer, sıcaklığının 45 dereceyi bulacağına dikkat çekerek "yangın çıkma riskinin çok yüksek olduğu" uyarısında bulundu.Yunanıstan'ın en büyük adalarındanRodos'ta üç gündür devam eden orman yangınının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 uçak ve TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli yangın söndürme helikopteri 'Nefes' adaya gönderildi. İki uçak ve 'Nefes' helikopterleri alevlerin söndürülmesi için sorti yapmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, "Ormanlar dünyamızın evrensel değerleridir. #Yunanistan'da devam eden orman yangınları hepimizi çok derinden üzüyor. #OrmanınKahramanları #Rodos'ta yangınların kontrol altına alınması için mücadele ediyor" notu ile o anları paylaştı.