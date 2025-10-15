Rojin Kabaiş’in babası kızı için feryat etti: İntihar değil cinayet...

"BU BİR CİNAYET"

Kızını Diyarbakır'dan Van'a, üniversite ve yurda emanet ettiğini belirten baba Kabaiş, "Rektör dahi ısrarla intihar dedi. Neden bunu yaptınız, acımızı neden büyüttünüz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kabaiş, yeni raporda yer aldığını söylediği bulgulara atıfla, "Rojin'in dosyasında iki erkek DNA'sı vardı. Daha önce 'taşıma sırasında bulaşmış olabilir' denildi. Ama bu rapor üç gün önce çıktı.