Rojin Kabaiş’in babası kızı için feryat etti: İntihar değil cinayet...

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir köyde, cami inşaatında karşılaştığı öğretmen Veysel Ekinci ile konuşan Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı.
Kabaiş, son üç gün içinde kendilerine ulaştığını söylediği adli tıp raporunda, Rojin'in bedeninin farklı bölgelerinde "iki farklı erkeğe ait DNA" tespit edildiğini hatırlattı.
"AİLECE BİR YILDIR ACI ÇEKİYORUZ"
Kabaiş, "Veysel Ekinci kardeşimiz burada öğretmen. Yoldan geçerken beni gördü, yanıma geldi, acımızı paylaştık. Bir yıldır ailece acı çekiyoruz. Van'daki idareciler, üniversite ve yetkililer bize Rojin'in intihar ettiğini söyledi. Ama biz çocuğumuzu biliyoruz. Defalarca itiraz ettim" diyerek, intihar söylemine itirazını yineledi.
"BU BİR CİNAYET"
Kızını Diyarbakır'dan Van'a, üniversite ve yurda emanet ettiğini belirten baba Kabaiş, "Rektör dahi ısrarla intihar dedi. Neden bunu yaptınız, acımızı neden büyüttünüz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kabaiş, yeni raporda yer aldığını söylediği bulgulara atıfla, "Rojin'in dosyasında iki erkek DNA'sı vardı. Daha önce 'taşıma sırasında bulaşmış olabilir' denildi. Ama bu rapor üç gün önce çıktı.
Avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptık. Van ve Diyarbakır Barolarının kadın komisyonları da açıklama yaptı. Artık kimse 'intihar' diyemez. Bu bir cinayet" ifadelerini kullandı. "Devletin büyüklerine sesleniyorum" diyen Kabaiş, faillerin en kısa sürede tespit edilip en ağır cezayı almasını talep etti: "Rojin geri gelmeyecek ama katiller bulunursa biraz nefes alacağız."