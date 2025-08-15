Rojin soruşturmasında bir savcı daha görevlendirildi!

Diyarbakır ve Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, Rojin'in üzerinde tespit edilen iki farklı DNA örneğine dikkat çekilerek, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bulunan KYK yurdundan akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Dosyadaki kısıtlılık (gizlilik) kararı nedeniyle uzun bir süre dosyadaki delillere ulaşamamış isek de son süreçte dosyaya erişim konusunda ki sorun kısmen aşılmıştır.

Son zamanlarda Rojin'in bedeni üzerinden "iki farklı erkek şahsa ait DNA örneğinin çıktığı" şeklinde kamuoyuna yansıyan haber içerikleri, yeni bir gelişmeymiş gibi algılanmaktadır. Oysa Soruşturma dosyasına sunulan ilk Adli Tıp Kurumu raporunda, maktul üzerinden alınan sürüntülerden 2 adet erkek cinsiyetine ait farklı DNA tiplemelerinin tespit edildiği bilgisi yer almaktaydı. Aynı raporda " elde edilen bu farklı DNA tiplemeleri ile ilgili ön inceleme çalışmaları sonucu örneklerde şüpheli bir bulgunun tespit edilmediği, bulaş olma ihtimalinin bertaraf edilmesi gerektiği düşünülerek adli tıp kurumu yönünden bulaş riskinin bertaraf edildiği ancak maktulün bulunduğu yerden otopsi mahalline sevki sırasında meydana gelmiş olabilecek bulaş riskinin ilgili şahıslara ait biyolojik örnek ve kayıtların ellerinde olmaması nedeniyle tam olarak bertaraf edilmediği" belirtilmiş" ifadeleri kullanıldı

"RAPORLAR SORUŞTURMA SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK"

İstanbul ATK 1. İhtisas Kurulu raporunda tespiti yapılan iki farklı erkek cinsiyetine ait DNA tiplemelerinin maktulün bedeninin neresinden elde edildiği konusunda bir bilginin yer almadığı vurgulanırken şöyle denildi: "Oysa söz konusu belirleme bulaş riski ile şüphe veya şüpheliler ait olabilmesi aşısından hayati öneme sahiptir.

İki farklı erkek cinsiyetine ait DNA örneklerinin maktulün vücudunun hangi bölgelerinden alındığının ve maktulün bulunduğu yerden otopsi mahalline sevki aşamasında yer alan görevlilerin tespiti ile Rojinin naşının bulunduğu gün kendilerinden alınacak biyolojik örneklerle DNA karşılaştırılmasının yaptırılarak bulaş riskinin giderilmesi yönündeki taleplerimizi soruşturma dosyasına sunmuştuk. Bu kapsamda bulaş ihtimali olabilecek tüm görevliler ile bulunduğu gün orada bulunan aile üyeleri ve diğer kişilerden alınan örneklerle DNA karşılaştırmaları bu süre zarfında tamamlanmış ve bulaş riski bu kişiler yönünden de bertaraf edilmiştir.

Soruşturma dosyası açısından önemli ve somut delil niteliğindeki DNA örneklerinin vücudun hangi bölgesinde alındığına dair tutanak ve raporlar, tüm taleplere rağmen maalesef ilgili kurum tarafından halen dosyaya gönderilmemiş ve soruşturma sürüncemede bırakılmıştır. Söz konusu bilgilerin yer aldığı tutanak ve ona bağlı düzenlenecek raporlar soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek niteliktedir."



BİR SAVCI DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili olayın tüm yönleriyle aydınlatmak, süreci tam bir şeffaflık içinde yürütmek ve maddi gerçeğin açığa çıkması için etkin bir soruşturma gerekliliğine dikkat çekilirken, "Nitekim soruşturmanın hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için bir Cumhuriyet Savcısının daha dosyaya görevlendirilmiş olduğubilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Soruşturmanın ilk zamanlarında yaşanan tüm eksiklik ve ihmallere karşın yeni görevlendirilen soruşturma savcısıyla, ihtiyaç duyulan her aşamada gerekli görüşmeler yapılmakta;dosyaya sunulan talepler, tamamlanması gereken eksiklikler ve ihtiyaç duyulan deliller konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.