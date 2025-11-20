Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gece neler yaşandı? Tanıktan şok ifade: "Kolundan tuttu yürü gidiyoruz" dedi!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:21 Son Güncelleme: 20.11.2025 11:33

Van’da öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve günler sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojîn Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sürpriz bir tanık ortaya çıktı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Son dakika! Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir kişi, savcılığa giderek ifade verdi.

Tanık, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşiyle birlikte bir etkinliğe katılmak için Van'da bulunduğunu belirtti. 27 Eylül akşamı, yani Rojin'in kaybolduğu gece, misafirhaneye dönerken yolda genç bir kız gördüklerini söyledi.

Tanığa göre gördükleri kız Rojin'e benziyordu ve yanında yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek vardı.

"BİR ERKEK, ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZIN KOLUNDAN TUTTU"

Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."

Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneği bulunmuş, ancak bu DNA'ların kimlere ait olduğu henüz tespit edilememişti.

Tanık, ifadesinde bu duruma dikkat çekerek şöyle konuştu: "İki kişinin DNA'sının bulunması beni bu konuda şüphelendirdi. Bu nedenle ifade verdim."

