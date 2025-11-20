Son dakika | Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gece neler yaşandı? Tanıktan şok ifade: "Kolundan tuttu yürü gidiyoruz" dedi!

Son dakika! Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir kişi, savcılığa giderek ifade verdi.
Tanık, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşiyle birlikte bir etkinliğe katılmak için Van'da bulunduğunu belirtti. 27 Eylül akşamı, yani Rojin'in kaybolduğu gece, misafirhaneye dönerken yolda genç bir kız gördüklerini söyledi.
Tanığa göre gördükleri kız Rojin'e benziyordu ve yanında yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek vardı.
"BİR ERKEK, ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZIN KOLUNDAN TUTTU"
Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."