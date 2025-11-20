Haberler
SON DAKİKA! Rojin Kabaiş cinayetinde DNA profilleri gelişmesi! Şüpheli sayısı 195'e çıktı
Giriş Tarihi: 20.11.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 08:15
Son dakika: Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra cesedi göl kenarında bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasında savcılığın kararıyla 61 kişiden daha DNA örneği alındı. DNA örneği sayısı 195'e yükseldi. Örnek alınanlar arasında ailenin şüphelendiği yurt ve üniversite güvenlik görevlileri de yer alıyor.