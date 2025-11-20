Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 08:15

SON DAKİKA! Rojin Kabaiş cinayetinde DNA profilleri gelişmesi! Şüpheli sayısı 195'e çıktı

Son dakika: Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra cesedi göl kenarında bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasında savcılığın kararıyla 61 kişiden daha DNA örneği alındı. DNA örneği sayısı 195'e yükseldi. Örnek alınanlar arasında ailenin şüphelendiği yurt ve üniversite güvenlik görevlileri de yer alıyor.

Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu tartışmaları devam ederken, olayın sırrının çözülmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne getirilme sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda karşılaştırılmıştı.

Ailenin isteği ve avukatların talebi üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profilini 195 kişiye çıkardı. Bu DNA profilleri arasında yurt ve üniversite güvenlik görevlileri de bulunuyor. Soruşturma kapsamında kıyaslanacak DNA profillerinin artması bekleniyor.

Yine soruşturmada, Rojin Kabaiş'in otopsisi sırasında kullanılan tüplere ilişkin bulaş hususunda oluşan şüpheye karşılık, söz konusu tedarikçi, üretici ve ilgili ATK personelleri hususunda araştırmalar yapılıyor.

OTOPSİ CD'Sİ İNCELENİYOR

Otopsi CD'sinin çizik olduğu iddialarına ilişkin yapılan açıklamada çizik olan CD'nin yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD'lerin incelemeye gönderildiği belirtildi.