Romanya Vizesi Nasıl Alınır? Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Romanya'nın, eşsiz mimari yapıları ile dikkat çeken şehirleri mutlaka keşfedilmelidir. Doğa manzaraları bakımından büyük bir çeşitlilik sunan ve zengin kültürel mirasa sahip olan Romanya, yeni yerleri keşfetmeyi sevenler için uygun bir tercihtir. İster eğitim, ister iş veya sadece turist olarak ziyaret edilmesi fark etmeksizin her anlamda görülmeye değerdir. Her türlü zevke hitap eden ülkedeki varış noktalarına bağlı olarak, yaşanacak olan deneyim de değişir. Romanya'nın başkenti Bükreş'in, mimarisi, tarihi, kütüphaneleri, Karpat Dağları'nın muhteşem manzarası ve Transilvanya'nın gizemli atmosferi ile gitmekten asla pişmanlık duyulmayacak bir ülkedir. Burayı ziyaret etmek için Romanya vize başvurusu yapılmalıdır. Her amaca yönelik vize türü vardır. Romanya turist vizesi almak için gereken evraklar, diğerlerinden farklı olabilir. İşte Romanya vizesi nasıl alınır sorusu ile ilgili merak edilenler…

Romanya Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Bu ülkeye, ne yapmak için gidiliyor ise o amaca yönelik vize alınması zorunludur. Turist olarak, okumak, çalışmak veya yerleşmek için ayrı ayrı vize verilir. Bunun için online üzerinden randevu alarak Romanya Konsolosluğu'na başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapmadan önce, istenen evraklar eksiksiz bir biçimde sunulmalıdır. Vize, yaklaşık 10-15 iş günü içinde verilir. Bundan dolayı, Romanya'ya gitmeden 1 ay önce vize talebinde bulunulması, bir aksaklık yaşanmaması adına daha doğru olur. Romanya turistik vize ücreti ise 40 ila 80 Euro'dur. Uzun süreli yerleşmeyi planlayanlar için bu rakam, 120 Euro'dur.

Romanya Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Romanya vizesi için turistlere, öğrencilere, çalışanlara ve işverenlere gerekli olan evraklar belirtilmiştir.

Turistler

Pasaport

2 adet fotoğraf ( biometrik ve son 6 ay içinde çekilmiş)

Otel ve uçak rezervasyonları

Seyahat sağlık sigortası

İngilizce vize talep dilekçesi

Banka hesap hareketleri

Kredi kartı fotokopisi ve ekstresi

İkametgâh

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli Sicil Kaydı

Kimlik fotokopisi

Evli iseniz eş kimlik fotokopisi

Öğrenciler

Pasaport (en az 6 ay geçerli)

2 adet biyometrik yeni fotoğraf

Öğrenci belgesi

Noter onaylı muvafakatname (18 yaşından küçük ise)

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi

İşverenler

En az 1 yıl geçerliliğe sahip pasaport ve eski pasaportlar

Romanya'dan gelecek noter tasdikli davetiye

İşveren dilekçesi

SGK işe giriş bildirgesi

Barkodlu 4A hizmet dökümü

Son 3 aylık maaş bordrosu

Faaliyet belgesi (En fazla 30 gün içinde alınmış orijinal veya e-imzalı olmalıdır)

Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

İmza sirküleri

Vergi levhası fotokopisi

Çalışanlar