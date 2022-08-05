Romanya Vizesi Nasıl Alınır? Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Romanya'nın, eşsiz mimari yapıları ile dikkat çeken şehirleri mutlaka keşfedilmelidir. Doğa manzaraları bakımından büyük bir çeşitlilik sunan ve zengin kültürel mirasa sahip olan Romanya, yeni yerleri keşfetmeyi sevenler için uygun bir tercihtir. İster eğitim, ister iş veya sadece turist olarak ziyaret edilmesi fark etmeksizin her anlamda görülmeye değerdir. Her türlü zevke hitap eden ülkedeki varış noktalarına bağlı olarak, yaşanacak olan deneyim de değişir. Romanya'nın başkenti Bükreş'in, mimarisi, tarihi, kütüphaneleri, Karpat Dağları'nın muhteşem manzarası ve Transilvanya'nın gizemli atmosferi ile gitmekten asla pişmanlık duyulmayacak bir ülkedir. Burayı ziyaret etmek için Romanya vize başvurusu yapılmalıdır. Her amaca yönelik vize türü vardır. Romanya turist vizesi almak için gereken evraklar, diğerlerinden farklı olabilir. İşte Romanya vizesi nasıl alınır sorusu ile ilgili merak edilenler…
Bu ülkeye, ne yapmak için gidiliyor ise o amaca yönelik vize alınması zorunludur. Turist olarak, okumak, çalışmak veya yerleşmek için ayrı ayrı vize verilir. Bunun için online üzerinden randevu alarak Romanya Konsolosluğu'na başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapmadan önce, istenen evraklar eksiksiz bir biçimde sunulmalıdır. Vize, yaklaşık 10-15 iş günü içinde verilir. Bundan dolayı, Romanya'ya gitmeden 1 ay önce vize talebinde bulunulması, bir aksaklık yaşanmaması adına daha doğru olur. Romanya turistik vize ücreti ise 40 ila 80 Euro'dur. Uzun süreli yerleşmeyi planlayanlar için bu rakam, 120 Euro'dur.
Aşağıda Romanya vizesi için turistlere, öğrencilere, çalışanlara ve işverenlere gerekli olan evraklar belirtilmiştir.