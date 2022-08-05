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Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:10 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:10

Romanya Vizesi Nasıl Alınır? Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Romanya, köklü tarihi mirasa ve birbirinden etkileyici pastoral manzaralara sahip bir ülkedir. Aynı zamanda, yaşanacak turistik deneyimler açısından da ilgi çekici bir ülkedir. Doğa harikası bölgeleri ile yararlı termal sularının yanı sıra, Drakula Şatosu ve Transilvanya gibi büyüleyici mekanlara ev sahipliği yapar. Tüm bunlar, Romanya vizesi nasıl alınır diye merak etmeye neden olabilir. Bu yüzden, ilk olarak Romanya vize başvurusu yapılmalıdır. Romanya turist vizesi ile ilgili detaylar yazımızda…

Romanya Vizesi Nasıl Alınır? Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Romanya'nın, eşsiz mimari yapıları ile dikkat çeken şehirleri mutlaka keşfedilmelidir. Doğa manzaraları bakımından büyük bir çeşitlilik sunan ve zengin kültürel mirasa sahip olan Romanya, yeni yerleri keşfetmeyi sevenler için uygun bir tercihtir. İster eğitim, ister iş veya sadece turist olarak ziyaret edilmesi fark etmeksizin her anlamda görülmeye değerdir. Her türlü zevke hitap eden ülkedeki varış noktalarına bağlı olarak, yaşanacak olan deneyim de değişir. Romanya'nın başkenti Bükreş'in, mimarisi, tarihi, kütüphaneleri, Karpat Dağları'nın muhteşem manzarası ve Transilvanya'nın gizemli atmosferi ile gitmekten asla pişmanlık duyulmayacak bir ülkedir. Burayı ziyaret etmek için Romanya vize başvurusu yapılmalıdır. Her amaca yönelik vize türü vardır. Romanya turist vizesi almak için gereken evraklar, diğerlerinden farklı olabilir. İşte Romanya vizesi nasıl alınır sorusu ile ilgili merak edilenler…

Romanya Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Bu ülkeye, ne yapmak için gidiliyor ise o amaca yönelik vize alınması zorunludur. Turist olarak, okumak, çalışmak veya yerleşmek için ayrı ayrı vize verilir. Bunun için online üzerinden randevu alarak Romanya Konsolosluğu'na başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapmadan önce, istenen evraklar eksiksiz bir biçimde sunulmalıdır. Vize, yaklaşık 10-15 iş günü içinde verilir. Bundan dolayı, Romanya'ya gitmeden 1 ay önce vize talebinde bulunulması, bir aksaklık yaşanmaması adına daha doğru olur. Romanya turistik vize ücreti ise 40 ila 80 Euro'dur. Uzun süreli yerleşmeyi planlayanlar için bu rakam, 120 Euro'dur.

Romanya Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Romanya vizesi için turistlere, öğrencilere, çalışanlara ve işverenlere gerekli olan evraklar belirtilmiştir.

Turistler

  • Pasaport
  • 2 adet fotoğraf ( biometrik ve son 6 ay içinde çekilmiş)
  • Otel ve uçak rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası
  • İngilizce vize talep dilekçesi
  • Banka hesap hareketleri
  • Kredi kartı fotokopisi ve ekstresi
  • İkametgâh
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Adli Sicil Kaydı
  • Kimlik fotokopisi
  • Evli iseniz eş kimlik fotokopisi

Öğrenciler

  • Pasaport (en az 6 ay geçerli)
  • 2 adet biyometrik yeni fotoğraf
  • Öğrenci belgesi
  • Noter onaylı muvafakatname (18 yaşından küçük ise)
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi

İşverenler

  • En az 1 yıl geçerliliğe sahip pasaport ve eski pasaportlar
  • Romanya'dan gelecek noter tasdikli davetiye
  • İşveren dilekçesi
  • SGK işe giriş bildirgesi
  • Barkodlu 4A hizmet dökümü
  • Son 3 aylık maaş bordrosu
  • Faaliyet belgesi (En fazla 30 gün içinde alınmış orijinal veya e-imzalı olmalıdır)
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası fotokopisi

Çalışanlar

  • İşveren dilekçesi
  • SGK işe giriş bildirgesi
  • Barkodlu 4A hizmet dökümü
  • Son 3 aylık maaş bordrosu
  • Faaliyet belgesi (En fazla 30 gün içinde alınmış orijinal veya e-imzalı olmalıdır)
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası fotokopisi

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Romanya Vizesi Nasıl Alınır? Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
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