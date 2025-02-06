Romanya’nın ünlü ismine tutuklama talebi: Difüzyon mesajı ile aranan Costea İstanbul’da yakalandı

En çok aranan Rumenlerin listesinde yer alan eski Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana'nın kayınbiraderi ve bir bankanın eski başkanı olan Mircea Ionut Costea İstanbul'da yakalandı.

ROMANYA'DAN KAÇTI, TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Romanya'nın difüzyon mesajı (gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazıları) ile "rüşvete iştirak" suçundan aradığı Costea İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.

BAŞSAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 64 yaşındaki Mircea Ionut Costea'ya ilk etapta uluslarası yazışmaların yapıldığı esnada kaçmaması amacıyla yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı. Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde usulü işlemlerin tamamlanması ve Romanya ülkesiyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından Costea'nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Bürosu'nca işlemleri yapıldı. Şüpheli eski banka başkanı tutuklama talebiyle Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 YIL HAPİS ALIP ÜLKESİNDEN KAÇMIŞ

Costea'nın ülkesinde 6 yıl hapse çarptırıldığı, tutuklanmadan evvel İstanbul'a gelip yerleştiği öğrenildi. Romanya Adalet Bakanlığı, Türk makamlarından Costea'nın ülkelerine iade amaçlı tutuklanmasını talep ettiği belirtildi.