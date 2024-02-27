RTÜK’ten açıklama: VOLE’ye lisans uyarısı! Serdar Ali Çelikler iğrenç sözler sarfetmişti!

RTÜK: 72 SAAT SÜRE VERİLECEK

RTÜK'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bu tür yayınların denetimi hususunda "YouTube" ile görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır.

Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK'ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.

Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir.