Ruhsatsız silah taşıyan 67 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve başlamasının hemen ardından başsavcıvekilleri ve emniyet mensupları ile yaptığı toplantı sonrası üzerinde yahut aracında ruhsatsız silah taşıyan kişilerin tutuklanması yönünde karar aldı.Karar sonrası emniyet güçlerinin yaptığı kontrollerde ruhsatsız silah taşıyan 67 kişinin yakalandığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek, başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından İstanbul'da ruhsatsız silah taşıyan kişilerin adli kontrol kararıyla salıverilmesi yerine 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin diğer suçlardan ayrı olarak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmesi yönünde karar alarak savcılara iletmişti.