Rus anne kayıp oğlunu arıyor

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ile kardeşi Kirill Svechnikov, olayı takip etmek için İstanbul'a geldi. Karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kalan Svechnikov'u bulana 500 bin lira para ödülü vereceğini açıklayan Ogalina Svechnikova, oğlunun dövmeli fotoğrafı ile kaybolduğunun anlaşılmasının ardından kendisine teslim edilen haç kolyesi ve akıllı saatini göstererek kayıp ilanı bastırdığını söyledi. Svechnikova, "Umudum büyük. Oğlumun yaşadığına inanıyorum. Askerlikten dolayı karaya çıkarak kaçtığı iddiaları doğru değil. Askerlikten muafiyetle alakalı bir belgesi var, askerden kaçması mümkün değil. Yurtdışına kaçması da mümkün değil, çünkü eşi ve çocuğu var" dedi.

AİLEDEN HALKA ÇAĞRI:

ELİNDE BİLGİ, GÖRÜNTÜ OLAN VARSA BİZE ULAŞSIN

Anne Svechnikova, "Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. O bizim oğlumuz, her şeyimiz. Tüm imkânlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız" dedi. Aile, avukatları aracılığıyla yarışmayı düzenleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) hakkında da gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı4na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Alperen Çakmak, "Bize arama çalışmalarının devam edildiği söyleniyor fakat 2 ay oldu, dosyada ipucu dahi yok" dedi.