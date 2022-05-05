Rus Havayolu Aeroflot İstanbul ve Antalya uçuşlarına yarın başlıyor

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot, başkent Moskova'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarına yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başlıyor. Şirket ilk etapta günlük, İstanbul Havalimanı'na iki, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için 3'e, Antalya'ya ise 2'ye çıkacağı belirtildi.

SEFERLER GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA YAPILACAK



Rus havayolu şirketinden geçen günlerde yapılan açıklamada, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan düzenleneceği ve uçuşların Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla yapılacağı duyurulmuştu.

8 MART'TA DIŞ HAT UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU



Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rusya'yahava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Aeroflot, 8 Mart'ta bazı hatlar hariç yurt dışı uçuşlarının çoğunu durdurma kararı almıştı.