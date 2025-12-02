RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU! Show TV yeni dizisi Rüya Gibi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, konusu nedir?

Rüya Gibi dizisi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın gizemli patronu Emir'le çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan dizi ile ilgili " Rüya Gibi dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikâyeden mi alındı?" soruları gündeme geldi. Başrol oyuncuları arasında Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...