Haberler Yaşam Haberleri RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU! Show TV yeni dizisi Rüya Gibi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, konusu nedir?
Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı dizinin uyarlama olup olmadığı ve hikâyesinin gerçek bir olaydan esinlenip esinlenmediği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte tüm merak edilenler...

Rüya Gibi dizisi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın gizemli patronu Emir'le çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan dizi ile ilgili " Rüya Gibi dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikâyeden mi alındı?" soruları gündeme geldi. Başrol oyuncuları arasında Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Peki, Rüya Gibi dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

RÜYA GİBİ KONUSU

İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir'le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan diziShow TV ekranlarında bugün izleyicisiyle buluşacak.

RÜYA GİBİ OYUCU KADROSU

Seda Bakan (Aydan)

Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

Şebnem Bozoklu (Fiko)

Efe'nin (Emre Bey)

Celil Nalçakan (Tarık)

Devrim Yakut (Hayriye)

Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi oyuncular da rol alıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, tamamen özgün bir hikâyeye sahip. Dizinin senaryosu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen tarafından kaleme alındı ve herhangi bir yabancı yapımdan uyarlama ya da gerçek bir hikâyeye dayanmıyor. İzleyiciler, tamamen hayal ürünü olaylar ve karakterlerle ekran başına geçecek.

