Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV Rüya Gibi konusu ve oyuncuları

Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:05

Show TV’nin yeni dizisi “Rüya Gibi”, yayın takviminde yerini aldı. Yapım, İstanbul’un kenar bir semtinde kuaförlük yapan Aydan’ın, tesadüflerle adım attığı lüks bir güzellik merkezinde yaşadıklarını ve patronu Emir’le gelişen ilişkiyi ele alıyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Show TV'nin yakında izleyiciyle buluşacak dizisi Rüya Gibi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Başrollerde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor. Dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosu, yayın tarihi yaklaşırken araştırılmaya başladı. Peki, Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un mütevazı bir semtinde kuaförlük yaparken beklenmedik bir şekilde kendisini lüks bir güzellik merkezinin başında bulur. Merkezin perde arkasındaki isim ise kimse tarafından tanınmayan, gizemli iş insanı Emir'dir (Uğur Güneş). Aydan, bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken, ortak olmak zorunda kaldığı, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) yol açtığı sorunlarla da yüzleşir.

Emir'in peşinde olan cesur komiser Efe (Emre Bey), hem Çiğdem'le hem de Aydan'ın çalıştığı merkezle yolları kesişince olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Tüm bu karmaşada Aydan'ın en büyük desteği, yakın arkadaşı manikürcü Fiko'dur (Şebnem Bozoklu). Öte yandan Aydan'ın eski eşi Tarık (Celil Nalçakan), onun yeni hayatını kabullenmekte zorlanır ve ortaya çıkardığı durumlar Aydan'ın işini daha da zorlaştırır.

RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başroller:

Seda Bakan

Uğur Güneş

Ahsen Eroğlu

Emre Bey

Şebnem Bozoklu

Celil Nalçakan

Devrim Yakut

Menderes Samancılar

Diğer oyuncular:

Alya

Yeliz Korkmaz

Burcu Kirman

Yağmur Özbasmacı

Deniz Altan

Toprak Kahraman

Alper Kut

Furkan Murat Uğur

Ferzan Hekimoğlu

Aslıhan Çelik

Kerim İlhan

Taylan Güldere

Selçuk Borak

Enes Bay

Arzu Oruç

Efe Altunbaş

RÜYA GİBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de seyirciyle bir araya geliyor.

