Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV Rüya Gibi konusu ve oyuncuları

Show TV'nin yakında izleyiciyle buluşacak dizisi Rüya Gibi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Başrollerde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor. Dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosu, yayın tarihi yaklaşırken araştırılmaya başladı. Peki, Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar...
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU
Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un mütevazı bir semtinde kuaförlük yaparken beklenmedik bir şekilde kendisini lüks bir güzellik merkezinin başında bulur. Merkezin perde arkasındaki isim ise kimse tarafından tanınmayan, gizemli iş insanı Emir'dir (Uğur Güneş). Aydan, bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken, ortak olmak zorunda kaldığı, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) yol açtığı sorunlarla da yüzleşir.
Emir'in peşinde olan cesur komiser Efe (Emre Bey), hem Çiğdem'le hem de Aydan'ın çalıştığı merkezle yolları kesişince olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Tüm bu karmaşada Aydan'ın en büyük desteği, yakın arkadaşı manikürcü Fiko'dur (Şebnem Bozoklu). Öte yandan Aydan'ın eski eşi Tarık (Celil Nalçakan), onun yeni hayatını kabullenmekte zorlanır ve ortaya çıkardığı durumlar Aydan'ın işini daha da zorlaştırır.
RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başroller:
Seda Bakan
Uğur Güneş
Ahsen Eroğlu
Emre Bey
Şebnem Bozoklu
Celil Nalçakan
Devrim Yakut
Menderes Samancılar
Diğer oyuncular:
Alya
Yeliz Korkmaz
Burcu Kirman
Yağmur Özbasmacı
Deniz Altan
Toprak Kahraman
Alper Kut
Furkan Murat Uğur
Ferzan Hekimoğlu
Aslıhan Çelik
Kerim İlhan
Taylan Güldere
Selçuk Borak
Enes Bay
Arzu Oruç
Efe Altunbaş
RÜYA GİBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de seyirciyle bir araya geliyor.