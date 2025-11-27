Rüya Gibi dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV Rüya Gibi konusu ve oyuncuları

Emir'in peşinde olan cesur komiser Efe (Emre Bey), hem Çiğdem'le hem de Aydan'ın çalıştığı merkezle yolları kesişince olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Tüm bu karmaşada Aydan'ın en büyük desteği, yakın arkadaşı manikürcü Fiko'dur (Şebnem Bozoklu). Öte yandan Aydan'ın eski eşi Tarık (Celil Nalçakan), onun yeni hayatını kabullenmekte zorlanır ve ortaya çıkardığı durumlar Aydan'ın işini daha da zorlaştırır.