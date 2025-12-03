Rüya Gibi oyuncuları ve konusu: Rüya Gibi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Rüya Gibi, ilgi çekici senaryosu ve tanınmış oyunculardan oluşan kadrosuyla ekranlara geliyor. Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı "Rüya Gibi" bu akşam ekran macersına başlıyor. Peki, Rüya Gibi konusu nedir?
İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir'le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle adından söz ettiriyor. Çekimleri devam eden dizi çok yakında Show TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Seda Bakan (Aydan)
Ahsen Eroğlu (Çiğdem)
Şebnem Bozoklu (Fiko)
Efe'nin (Emre Bey)
Celil Nalçakan (Tarık)
Devrim Yakut (Hayriye)
Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.
Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür.
Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.