Rüyalarıma girip ‘Ben ölmedim’ diyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremle birlikte nice mutluluklar yarım kaldı. Hayalleri yarım kalanlardan biri de, 24 günlük nişanlısı milli güreşçi Ahmet Taş'ı depreme kurban veren Astsubay Rümeysa Yılan'dı. Rümeysa astsubayın, sosyal medya hesabından "2023'ün başı, 2023'ün sonu" notuyla paylaştığı fotoğraflarlar, görenleri hüzne boğdu. Rümeysa astsubayın paylaştığı birinci fotoğrafta, 'nişan' görüntüleri yer alırken, ikinci fotoğrafta ise nişanlısının mezarı başında çektirdiği görsel yer aldı. Nişanlısıyla yarım kalan hikâyesini SABAH'a anlatan Rümeysa, "Benim en büyük destekçimdi. Mezarına gidip hâlâ her şeyi anlatıyorum, beni anladığını biliyorum. Rüyalarıma giriyor, ben ölmedim diyor. 2023 bizim için mutlu başladı, kötü bitti. Ahmet, enkazdan sağ çıkarıldı. Hastaneye götürüldüğünde gayet iyiydi. Doktorlar psikolojisi için taburcu ettiler. Ben de izin alıp ailesinin evine gittim. Bana sarılarak, beni beklediğini söyledi. Bir süre sonra rahatsızlandı. Kanında azot oranı yükselmiş. Hemen diyalize girmesi gerekiyordu. Kanın temizlenmesi için Kayseri'ye götürüldü. Ancak yolda vefat etti" dedi.Nişanlısının mezarını sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Astsubay Rümeysa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahmet ile nişanlandığım için hep çok şanslıyım. Benim en büyük destekçimdi. Askeri personelim, çok iznim olmuyor. Fırsat buldukça mezarına gidiyorum. Gittiğimde hâlâ her şeyi ona anlatıyorum, beni anladığını biliyorum. Rüyalarıma giriyor 'Ben ölmedim' diyor. Sanki beni yaşadığına inandırmaya çalışıyor. Kendi ellerimle üzerine toprak atmış olmasam ya da o kefenli halini görmemiş olsaydım zaten asla öldüğüne inanmazdım. 2023 bizim için mutlu başladı kötü bitti."Nişanlısı Ahmet Taş'ın birçok madalyası olduğunu belirten Rümeysa Yılan, "Ben Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü wushu takımındaydım, Ahmet ise Kahramanmaraş Belediyesi İstiklal güreş takımındaydı. İkimiz de milli sporcuyuz. Ahmet'in sayısız madalyası var. Kendisi Türkiye ve Balkan şampiyonu oldu. Ahmet çok uzun zamandır spor yaptığından dolayı her senesi madalyalarla dolu. Yıldızının parlaması, yeteneğinin ortaya çıkması Batıpark spor salonunda başlıyor. Başarılarının hepsini orada elde etti. Ahmet'i çok kulüp transfer etmek istedi ama o hep Kahramanmaraş'ta kalmak istedi. En azından Batıpark spor salonuna adı verilebilir. Ahmet'in o salonda çok emeği var. Ondan sonraki sporculara azmiyle, ahlakıyla, duruşuyla birçok yönden örnek olabilir. En azından adıyla yaşasın" diye konuştu.