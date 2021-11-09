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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Saat 22.00’de uyumak kalp krizi riskini azaltıyor

Saat 22.00’de uyumak kalp krizi riskini azaltıyor
İngiltere'de UK Biobank'ın 88 bin kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre vücudun biyolojik saatine uygun zamanda yani saat 22.00-23.00 arasında yatmak kalp krizi ve inme riskini azaltıyor. Çalışma sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin akademik yayını European Heart Journal'da yayımlandı. Yazıyı kaleme alan Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Plans "Erken ya da geç uyumak, kötü sonuçlar doğuracak şekilde beden saatini etkiliyor. En risklisi gece yarısından sonra uyumak. Çünkü beden saatini yeniden başlatan sabah ışıklarını muhtemelen görmüyorsun" dedi.

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Saat 22.00’de uyumak kalp krizi riskini azaltıyor
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