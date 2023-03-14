Saatlerde Akrep ve Yelkovan Hangisi? İşte, Saatlerde Aktep ve Yelkovan İşareti

Saatlerde akrep ve yelkovan hangisi sorusu, geçmişten günümüze her daim insanların kafalarını karıştıran bir soru olmuştur. Çünkü akrep işareti ve yelkovan işareti birbirine çok benzer ve bu nedenle kolay bir şekilde karıştırılır. Bu karışıklıkları engellemek için küçükken akrep ve yelkovan iyi öğretilmeli gerekirse bazı kodlamalar ile kolaylaştırılmalıdır. Bu yazımızda akrep işareti ve yelkovan işareti hangisi sizler için derledik.

Saatlerde Akrep ve Yelkovan Hangisi?

Analog saatlerin her birinde bir uzun bir de kısa olmak üzere iki adet çubuk bulunur. Bu çubuklardan kısa olan saati, uzun olan ise o saat dilimindeki dakikayı göstermektedir. Saatlerde yer alan bu çocuklardan kısa olan ve saati gösterene "akrep", daha uzun olan ve dakikayı gösterene ise "yelkovan" adı verilir.

Analog saatlerde, akrebin bir turu 12 saattir ve gün içerisinde 2 tam tur atarak 24 saate tamamlar. Yelkovanın bir turu ise 60 dakika yani 1 saattir. Yelkovan 1 gün içerisinde 24 tam tur atar.