Ankara’daki yangının çıkış nedeni belli oldu! Çakmakla ateşe verip böyle kaçtı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçrarken, ihbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

SABAH'IN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerasına görüntülerinde, şüphelinin elindeki çakmakla otluk alanı ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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