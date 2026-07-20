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Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:21 Son Güncelleme: 20.07.2026 19:30

Ankara'daki yangının çıkış nedeni belli oldu! Çakmakla ateşe verip böyle kaçtı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yangını çıkaran şüpheli, SABAH'ın güvenlik kamerasına yakalandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’daki yangının çıkış nedeni belli oldu! Çakmakla ateşe verip böyle kaçtı
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Yangın, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçrarken, ihbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

SABAH'IN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerasına görüntülerinde, şüphelinin elindeki çakmakla otluk alanı ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA

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Ankara'daki yangının çıkış nedeni belli oldu! Çakmakla ateşe verip böyle kaçtı
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