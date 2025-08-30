Sabah gündeme getirmişti... Rüşvetçi avukata 15 yıl hapis

SABAH'ın 2.5 yıl önce gündeme taşıdığı İstanbul Adliyesi'ndeki skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşadamı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira ve taşınmaz kaldı. Sönmez'in vefatından iki yıl sonra kızı Burcu Sönmez, özel bir bankadan hesaplarına haciz konulduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ancak daha sonra 1.5 milyon dolarlık senetteki imzanın babasına ait olmadığı ortaya çıktı.