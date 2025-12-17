SABAH’a basın fotoğrafı ödülü

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen yarışmaya, bu yıl 547 katılımcı başvuruda bulundu. Yaklaşık 6 bin fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, altı kategoride 22 fotoğrafla üç fotoğraf serisi ödüle layık görüldü.

Yılın Haber Fotoğrafları Ödülleri kapsamında, Yılın Basın Fotoğrafı kategorisinde Haber Fotoğrafı Üçüncülüğü ödülünü SABAH Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz kazandı. Ekeyılmaz ödülü, kamuoyunda geniş yankı uyandıran TBMM'de 1 Ekim'de yapılan yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubunun bulunduğu sıralara giderek partililerle selamlaştığı anı fotoğraflayarak aldı.