Saç ekimi için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni farklı çıktı

Geçtiğimiz haftalarda saç ekimi yaptırmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen İngiliz vatandaşı M.L., operasyon hazırlıkları sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İngiliz vatandaşıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada kesin ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan araştırmalar devam ediyor. Henüz belirlenemedi. Saç ekimi için başvurduğu Klinik kaynakları İngiliz Vatandaşı M.L.'ye tıbbi sürecin bu aşamasında herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığını açıkladı.