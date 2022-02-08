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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu

Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu

Yargıtay, kayınvalidesine küfreden ve sadakatsiz davranışlarda bulunan kadının, eve alkollü gelen kocasına göre ağır kusurlu olduğuna hükmedip tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çekti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalidesine küfreden ve sadakatsiz davranışlarda bulunan kadının, eve sık sık alkollü gelen kocasına göre daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, uzun süredir geçimsizlik yaşayan C.Ö. ile eşi C.Ö., karşılıklı Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanmak istedi. Davacı-karşı davalı kadın, davalının sürekli alkol kullandığını ileri sürüp çocukları ve kendisi için 750 TL nafaka ile 40 bin TL tazminat talep etti.

KAYNANAYA KÜFÜR TAZMİNAT NEDENİ
Davalı-karşı davacı koca ise eşinin kendisini aldattığını, kayınvalidesine küfürler ettiğini, bir başka erkekle öpüşürken gördüğünde ise boşanmaya karar verdiğini belirtip, kadının açtığı davanın reddini, velayetlerin babaya verilmesini, her çocuk için 250 TL nafaka ile maddi ve manevi 80 bin TL manevi tazminat talep etti. Temyiz müracaatında kararın Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce bozulmasının ardından bu defa devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul, aldatmanın alkol almaktan daha ağır kusur olduğuna hükmetti. Kararda, "Kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında tarafların kusurlarının birbirine denk olduğundan bahisle, eşit kusurlu sayılamayacakları, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır. Hâl böyle olunca tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile dosya kapsamına uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak kadın eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ve ayrıca erkek eşin tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

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Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
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