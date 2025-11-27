Sadece Ayşe Tokyaz’ın katili değildi: Ovezova davasında yargılanıyor! Cani Cemil Koç’a müebbet istemi...

'YETERLİ ŞÜPHE VAR'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianamede, "Olay yeri inceleme raporunda, ölen Ejegul Ovezova'nın vücudunda yere çarptığı bölge haricinde herhangi bir yara ya da kesi izi olmamıştır. Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri neticesinde hazırlanan raporlarda da ölen kişinin vücudunda yara kesi izi olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadı. Olay yerinde sehpa üzerinde, yatak kenarında ve çamaşır makinesi içinde bulunan yorganda ölen kişiye ait kan izleri tespit edildi. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz tespit edilemedi. Her ne kadar olayın meydana geldiği ev içerisinde farklı yerlerden elde edilen kan izlerinin ölen kişiye ait olduğu tespit edilmiş ise de ölen kişinin vücudunda yara kesi izi tespit edilememesi sebebiyle ev içerisinden elde edilen kan izleriyle ölüm olayı irtibatlandırılamadı. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz elde edilememesi de şüphelinin lehine delil olarak değerlendirilebilir.