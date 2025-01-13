Sadettin Saran’a uygulanan yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 26 Aralık'ta ifadeye çağrılmış ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade vermişti.

Başsavcılık, Saran'ın "Sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı" iddiasıyla ifadesinin alındığını, bir gözaltı durumunun söz konusu olmadığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında 7 Ocak Salı günü ise İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Saran hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı verildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saran'ın yurt dışında olduğu görüldü. Bunun üzerine bazı medya organlarında "Sadettin Saran yurt dışına çıktı" haberleri yayıldı.

KAÇTI İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Saran'ın avukatı Taner Demir, yurt dışına çıkış kararını dün gece sosyal medyadan öğrendiklerini, bu sabah da savcılıktan kararın doğru olduğunu teyit ettiklerini ifade etmişti. Sadettin Saran'ın avukatı Taner Demir tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Sadettin Saran hakkında verilen yurt dışına çıkmaması hakkındaki adli kontrol kararını, biz de dün gece sosyal medyadan öğrendik. Ardından bu sabah ilgili savcılıktan bu kararın doğru olduğunu teyit ettik. Basında çıkan bazı asılsız, belirli bir amaca hizmet ettiği anlaşılan haberlerde iddia edildiği gibi, müvekkilim bu karardan bir gün önce değil, 3 Ocak 2025 tarihinde, önceden belirli olan bir programı sebebiyle yurtdışına çıkmıştır. Müvekkilim planlandığı tarihte de ülkemize dönüş yapacaktır" denildi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Sadettin Saran hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağına avukatlar itiraz etti. İtiraz değerlendirilmek üzere İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Yasağı değerlendiren mahkeme Sadettin Saran'ın yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.



"ADLİ KONTROL TEDBİRİ ORANTISIZ"

Mahkeme kararında, hükmedilen adli kontrol tedbirinin şüphelinin yaşamına etkisinin ağırlığı, şüphelinin kaçma şüphesi bulunmayıp kendiliğinden ifadeye gelmiş olmasını göz önüne alarak şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirinin orantısız olması nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği ifade etti.