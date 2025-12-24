Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu testinden sonuç çıktı! Sadettin Saran'ın test sonucu ne çıktı, pozitif mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:30

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adliyeye gelerek ifade veren ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'ın, saç örneği test sonuçları çıktı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Saran için süreç kritik bir evreye girdi. Peki, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif mi çıktı?

Geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan Sadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik delil olan Adli Tıp raporuna dair çarpıcı sonuç ortaya çıktı. Saran'ın evinde yapılan aramaların ardından sonuç bekleniyordu. İşte, Sadettin Saran'ın saç örneği sonucu:

SADETTİN SARAN'IN TESTİNDEN SONUÇ GELDİ

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti.

Adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe başkanı Saran için yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Saç örneği sonucu soruşturmanın seyrinde kritik bir veri oluşturuyor.

SADETTİN SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF Mİ ÇIKTI?

Sadettin Saran'ın test sonucu ortaya çıktı. Saran'ın test sonucunun "kokain pozitif" olduğu öğrenildi. Soruşturmanın seyrinde oldukça etkili olacak bu test sonucuyla birlikte nasıl bir adım atılacağı merak konusu.

