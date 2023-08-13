Haberler Yaşam Haberleri “Safari Operasyonu”nda 12 kişi yakalandı! Kendilerini ABD’li asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar
Giriş Tarihi: 13.8.2023 08:31 Son Güncelleme: 13.8.2023 08:33

“Safari Operasyonu”nda 12 kişi yakalandı! Kendilerini ABD’li asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

Diyarbakır ve İstanbul'da  başında 3 Afrikalı’nın olduğu dolandırıcı çetesine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, gözaltına alınan 12 kişi Diyarbakır’a getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Safari Operasyonu”nda 12 kişi yakalandı! Kendilerini ABD’li asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin 2 aylık teknik takibi sonucu sosyal medya üzerinden kendilerini Suriye'de görevli ABD askeri olarak tanıtan bir dolandırıcılık çetesi daha çökertildi. Üç Afrika uyruklunun yönettiği çete üyeleri, polis yaptığı çalışma sonucu, mağdurları arayarak "Amerikan Askeri olduklarını, Suriye'de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirdikleri 1 milyon Dolar olduğunu ve bunu Türkiye sokmak istediklerini söyledikleri tespit edildi.

Sözde paranın Türkiye'ye sokulmasına yardım edilmesi halinde mağdurlara yarısını vereceklerini söyleyen çete, gümrük ve kurye masrafları gibi nedenlerle para talep ederek insanları dolandırdıkları belirlendi. Mağdurların inanmaları için de Instagramdan gönderdikleri mesajlarda asker fotoğrafları ve para görüntülerine yer verdiler.

BANKA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Polisin takibi sonucu, sürekli hat değiştiren ve sahte hat kullanan çete üyeleri, bankada para çektikleri o anların görüntüleri tespit edildi.
Bu görüntüler üzerine Diyarbakır polisi, çete üyelerinin izini sürdü ve İstanbul'da takibe aldı. 2 ay boyunca yapılan teknik takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyon "Safari Operasyonu"nda 12 kişi yakalandı. Mahkemeden 4 gün ek gözaltı süresi alınan çete üyelerinin sorgulanması tamamlandıktan sonra mahkeme sevk edilecek. Operasyon da yapılan arabalarda, çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Ayrıca uzun namlulu silah yüksek miktarda dövize el koyuldu.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın başlattığı 'suçla sinerjik mücadele projesi' kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

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“Safari Operasyonu”nda 12 kişi yakalandı! Kendilerini ABD’li asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar
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