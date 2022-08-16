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Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:26

Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim filmi oyuncuları kim?

ATV’de bugün Sağ Salim filmi izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Burçin Bildik ve Alper Saldıran gibi oyuncuların bulunduğu yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlere kahkahası bol dakikalar yaşatacak. Peki Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim filmi oyuncuları kim?

Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim filmi oyuncuları kim?

Sağ Salim filmi konusu ve oyuncu kadrosu bugün yayınlanacak olması dolasıyla araştırılıyor. Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur yer alıyor. İşte Sağ Salim'in oyuncu kadrosu ve konusu

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor...

SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.

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Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim filmi oyuncuları kim?
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