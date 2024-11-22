Sağanak etkili olacak

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, bugünden itibaren yurdun iç kesimlerini etkisi altına alacak olan yağışların, ilerleyen günlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kasım ayıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde de Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak ve fırtına, ilerleyen günlerde yerini poyraza bırakacak. Yarından itibaren yurdun iç kesimlerinde etkili olacak yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1 Konya: -5/1, Kayseri: -10/ -2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9 Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4