Sağanak yağışlar hayatı felç etti: İstanbul dahil 4 ilde su baskınları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı, akşam saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde etkili oldu.
İSTANBUL'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
ANADOLU YAKASI YAĞIŞTAN ETKİLENDİ
Özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte Kartal'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış etkisini sürdürüyor.
BEYOĞLU'NDA RÖGAR TAŞTI
Beyoğlu'nda sağanak yağış nedeniyle cadde üzerindeki rögar taşması sonucu zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. Dükkandaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
TEKİRDAĞ'DA SU BASKINI
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.
Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi. İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde su tahliye çalışması yürütüyor.
ÇANAKKALE'DE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışta bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Etkili olan sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokaklarda trafiği felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.