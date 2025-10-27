Sağanak yağışlar hayatı felç etti: İstanbul dahil 4 ilde su baskınları!

TEKİRDAĞ'DA SU BASKINI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi. İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde su tahliye çalışması yürütüyor.