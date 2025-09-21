Sağlığına kavuşan Sıraç’ın hayali kabe’ye gitmek

Erzurum'da 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Sıraç Bayraktutar'a, 3 ay önce ilik nakli yapıldı. Büyüdüğünde polis olmak isteyen Sıraç'ın sağlığına kavuştuğunda ise 2 isteği vardı. Birincisi polislerle balon uçurmak, ikincisi de Kabe'yi görmek. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Sıraç'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi.

MOTOSİKLETLE GEZDİRİLDİ

Hemen harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Sıraç için program düzenledi. Narmanlı Camii'nde düzenlenen etkinlikte, Sıraç için onlarca balon gökyüzüne bırakıldı. Motosikletle de gezdirilen Sıraç, "Çok eğlenceliydi. Tüm polis abilerime, ablalarıma, benim yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Tüm hasta arkadaşlarım da İnşallah bir an önce iyileşirler. Benim diğer hayalim de iyileştikten sonra Kabe'ye gitmek" dedi.