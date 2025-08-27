SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.

Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.

Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.