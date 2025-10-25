Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALACAK! Doktor,hemşire,sağlık teknikeri, ebe...2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için sözleşmeli personel alımı sürecini başlatıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, toplam 26 bin 673 sağlık personeli kadrosu için başvurular alınacak. Alımlar, adayların KPSS puanı, eğitim düzeyi ve diğer şartları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, branş dağılımları sorgulanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, hangi branşlarda ve hangi kadrolarda alım yapılacağı netleşti. Atama bekleyen sağlık çalışanları, başvuru kılavuzunun yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA ALIM YAPACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı

Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor

22.983

Doktor

3.652

Diyetisyen

1

Ebe

9

Hemşire

2

Sağlık Teknikeri

25

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

Başvuru işlemleriyle ilgili takvim henüz netleşmese de Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi ile ÖSYM ilanları, adayların başvuru sürecini doğru ve güncel şekilde takip edebilecekleri en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

