SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALACAK! Doktor,hemşire,sağlık teknikeri, ebe...2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, hangi branşlarda ve hangi kadrolarda alım yapılacağı netleşti. Atama bekleyen sağlık çalışanları, başvuru kılavuzunun yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak?