SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALACAK! Doktor,hemşire,sağlık teknikeri, ebe...2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, hangi branşlarda ve hangi kadrolarda alım yapılacağı netleşti. Atama bekleyen sağlık çalışanları, başvuru kılavuzunun yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26.673 alımı ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
|
Branş Adı
|
Alınacak Personel Sayısı
|
Uzman Doktor
|
22.983
|
Doktor
|
3.652
|
Diyetisyen
|
1
|
Ebe
|
9
|
Hemşire
|
2
|
Sağlık Teknikeri
|
25
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.
Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.