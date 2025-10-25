SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek olan işçi alımında 2.764 işçi istihdam edilecek. Kura çekimi ile istihdam hakkı kazananların belli olacağı personel alımı için adaylar başvurularını kontrol ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?