Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2025 13:37

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura heyecanı başladı. Kura çekimi tamamlandığında, bakanlık bünyesinde görev alacak isimler netlik kazanacak. Başvuruda bulunan adaylar, kura sürecini canlı olarak iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden takip edebilecek. Çekiliş, İŞKUR iş birliğiyle Ankara’da yapılacak ve tarih ile saat bilgileri de resmi şekilde duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek olan işçi alımında 2.764 işçi istihdam edilecek. Kura çekimi ile istihdam hakkı kazananların belli olacağı personel alımı için adaylar başvurularını kontrol ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek.

Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz