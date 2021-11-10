Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı atama tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan gündeme ilişkin pek çok açıklama yapmış öte yandan bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere alım yapılacağını ifade etmişti. Bu noktada "2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ataması ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı atama takvimi ve tüm detaylar...