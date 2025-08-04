Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 18:26

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı içi geri sayım başladı. 18 bin alımın yapılacağı 2. etap için gözler başvuru tarihi ve ekranına çevrildi. İlk etap alımları geride kalırken şimdi yeni alımlar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap alımları için geri sayım başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların yakından takip ettiği başvuru sürecinde gözler kadro ve branş dağılımına çevrildi. İkinci etapta da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl başvuru yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci aşama olan 18 bin personel alımı için sürece çevrildi. Mayıs ayında yapılan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ise başvuruların Eylül ayında alınması ön görülüyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.

Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.

18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz