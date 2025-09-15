SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı’na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 37 bin personel alımı sürecinde gözler ikinci etaba çevrildi. İlk aşamada, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişi göreve başlamıştı. Şimdi ise geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için adaylar Bakanlık'tan gelecek yeni duyuruları bekliyor. Peki, ikinci etap alımlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sürece ilişkin en güncel bilgiler…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekim ayında 18 bin kişilik atama ilanımız yayımlanacak ve alımlar gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 18 bin personel atamasına ilişkin tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz yayımlanmadı. Sürece dair ayrıntıların, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından paylaşılacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamalarla kesinlik kazanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI MAYIS AYI 19 BİN PERSONEL ATAMASI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen 19 bin kişilik personel atamasında farklı branşlarda binlerce aday göreve başlamıştı. İşte o atamalarda öne çıkan kadro dağılımı:
Hemşire: 7.597
Ebe: 1.280
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Fizyoterapist: 121
Diyetisyen: 74
Psikolog: 30
Sosyal Çalışmacı: 67
Büro Personeli: 215
Teknisyen: 273
Tekniker: 235
Sürekli İşçi: 3.658
Diğer branşlar: Biyolog, çocuk gelişimcisi, odyolog, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist, gerontolog ve çeşitli sağlık teknikerliği alanlarında yüzlerce atama yapıldı.