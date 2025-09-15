SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı’na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 37 bin personel alımı sürecinde gözler ikinci etaba çevrildi. İlk aşamada, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişi göreve başlamıştı. Şimdi ise geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için adaylar Bakanlık'tan gelecek yeni duyuruları bekliyor. Peki, ikinci etap alımlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sürece ilişkin en güncel bilgiler…