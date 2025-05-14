Sağlık Bakanlığı’nın ’İdeal Kilonu Öğren; Sağlıklı Yaşa’ uygulaması başladı: 120 noktada boy ve kiloya bakıldı!

'SAĞLIKTAN ÖDÜN VERMEYELİM'

Alanda ölçümlerini yaptıran Sabahat Akça, 74 kilo ağırlığında ve 1 metre 57 santimetre boyunda çıktığını ifade ederek, "Kilom biraz fazla. Halk Sağlık Merkezi'ne gideceğim, orada diyetisyenler yardımcı olacak. Çok güzel oldu; geziyorduk, burayı gördük. 'Ben de ölçtüreyim' dedim. Söylediklerine uyacağım, fazlalık var. Sağlıktan ödün vermeyelim" diye konuştu.

Ölçümde, 92 kilo ağırlıkta ve 1 metre 75 santimetre boyunda çıkan Muhammed Batun ise vatandaşların yararına bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Biraz kilom fazla, buraya yönlendirdiler, bakalım ne diyecekler" dedi.