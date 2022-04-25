Sağlık çalışanına darp davasında flaş gelişme! ATT Mustafa Yaşar’ın burnu kırmıştı...

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Şubat gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun'a yaptığı tedavide Coşkun'un canı acıdığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı. Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kırmıştı. Olayın ardından saldırgan adam adli makamlarca tutuklanırken hakkında da 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

CEZAEVİNDEN BAĞLANDI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hakan Coşkun SEGBİS sistemiyle bağlanırken müşteki Mustafa Yaşar, taraf avukatları ve Sağlık Bakanlığı avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

"İĞNEYİ ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SAPLADI"

Duruşmadaki savunmasında sanık Hakan Coşkun, "Olay günü Covid-19 hastalığım vardı. Doktor bana kan alınacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı, sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan bana iğne yaptı ancak iğneyi çok şiddetli bir şekilde batırdı. Kalkmama yardımcı olmayarak bana, 'kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söyledi. Ben de 'sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine, 'nereye gidersen git' dedi" ifadelerini kullandı.

PANİKLEYEREK SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Coşkun ardından müştekinin arkasından geldiğini söyleyerek "Orada bulunan görevliye, hemşirenin adını soracağım esnada 'sana ne lan' diyerek küfürler edip üzerime yürümeye başlayınca, ben de panikleyerek kafa attım." şeklinde konuştu. Ardından söz alan Müşteki Mustafa Yaşar, olay tarihinde gece nöbetçi olarak çalıştığını, sanığın hasta olarak hastaneye geldiğini, doktorun iğne yazdığını ve kan alınacağını söylediğini ifade etti.

"ARTİSTİN DİYEREK KAFA ATTI"

Ardından sözlerine devam eden müşteki Yaşar, "Sanığa iğneyi yaptıktan sonra bana, 'Sen bilmiyorsun. Bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam' dedi. Ardından söylenerek odadan çıktı. Ben de yanına giderek kendisini şikayet edeceğimi söyledim ama bana ismini söylemedi. Bana, 'Sen artistsin, ben seni bulurum' şeklinde sözler söyleyerek kafa attı' diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutuklukta geçirdiği süre, kaçma ve suç delillerini karartma şüphesi bulunmadığını dikkate alarak tahliyesine karar vererek davayı erteledi.